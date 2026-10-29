Девятая планета найдена? Светящийся шар вблизи Плутона шокировал астрономов

Астрономы обнаружили за орбитой Плутона крупный объект, который может оказаться новой карликовой планетой. Небесное тело получило предварительное обозначение 2026 ED138. О находке сообщила обсерватория имени Веры Рубин в Чили, пишет Reuters.

Объект выявил астрофизик Мэттью Холман из Центра астрофизики Гарвардского университета и Смитсоновского института. Он анализировал снимки, сделанные телескопом ранее в этом году. Позднее исследователи нашли объект и в архивных наблюдениях, что позволило проследить его движение более чем за десять лет.

Сейчас 2026 ED138 находится примерно в 46 раз дальше от Солнца, чем Земля. Его диаметр предварительно оценивают в 600–1500 километров. Уточнить размер мешает неизвестная отражательная способность поверхности: небольшой яркий объект может выглядеть так же, как более крупный, но тёмный.

Для подтверждения статуса нужны дополнительные наблюдения. Один из ключевых признаков карликовой планеты — достаточная масса, чтобы собственная гравитация придала ей почти округлую форму. Пока ED138 остаётся кандидатом на этот «статус».

Международный астрономический союз официально признаёт пять карликовых планет: Цереру, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эриду. Учёные допускают, что в Солнечной системе таких тел значительно больше.

Ранее Life.ru рассказывал, что астрономы впервые зафиксировали изменение толщины водяных облаков в атмосфере небесного тела за пределами Солнечной системы. Необычное явление обнаружили на коричневом карлике WISE 0855, расположенном примерно в 7,5 светового года от Земли. Подобые изменения облаков напоминают погодные процессы на Земле. WISE 0855 был открыт в 2014 году благодаря данным инфракрасного телескопа WISE.