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Опубликовано 29 октября, 14:37

Девятая планета найдена? Светящийся шар вблизи Плутона шокировал астрономов

Reuters: За Плутоном нашёлся кандидат в карликовые планеты диаметром до 1500 км

Обложка © freepik / kjpargeter

Обложка © freepik / kjpargeter

Астрономы обнаружили за орбитой Плутона крупный объект, который может оказаться новой карликовой планетой. Небесное тело получило предварительное обозначение 2026 ED138. О находке сообщила обсерватория имени Веры Рубин в Чили, пишет Reuters.

Объект выявил астрофизик Мэттью Холман из Центра астрофизики Гарвардского университета и Смитсоновского института. Он анализировал снимки, сделанные телескопом ранее в этом году. Позднее исследователи нашли объект и в архивных наблюдениях, что позволило проследить его движение более чем за десять лет.

Сейчас 2026 ED138 находится примерно в 46 раз дальше от Солнца, чем Земля. Его диаметр предварительно оценивают в 600–1500 километров. Уточнить размер мешает неизвестная отражательная способность поверхности: небольшой яркий объект может выглядеть так же, как более крупный, но тёмный.

Для подтверждения статуса нужны дополнительные наблюдения. Один из ключевых признаков карликовой планеты — достаточная масса, чтобы собственная гравитация придала ей почти округлую форму. Пока ED138 остаётся кандидатом на этот «статус».

Международный астрономический союз официально признаёт пять карликовых планет: Цереру, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эриду. Учёные допускают, что в Солнечной системе таких тел значительно больше.

Планета или луна? Новое небесное тело за пределами Солнечной системы озадачило учёных
Планета или луна? Новое небесное тело за пределами Солнечной системы озадачило учёных

Ранее Life.ru рассказывал, что астрономы впервые зафиксировали изменение толщины водяных облаков в атмосфере небесного тела за пределами Солнечной системы. Необычное явление обнаружили на коричневом карлике WISE 0855, расположенном примерно в 7,5 светового года от Земли. Подобые изменения облаков напоминают погодные процессы на Земле. WISE 0855 был открыт в 2014 году благодаря данным инфракрасного телескопа WISE.

Больше новостей об астрономических открытиях и исследованиях Солнечной системы — в разделе «Космос» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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