В 7,5 светового года от Земли нашли мир с удивительно знакомой погодой

Астрономы впервые зафиксировали изменение толщины водяных облаков в атмосфере небесного тела за пределами Солнечной системы. Как сообщает BGR со ссылкой на исследование учёных Аризонского университета, необычное явление обнаружили на коричневом карлике WISE 0855, расположенном примерно в 7,5 светового года от Земли.

Открытие удалось сделать с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Исследователи наблюдали за объектом на протяжении 11 часов, получая спектральные данные каждые 15 минут. Это позволило проследить, как в атмосфере меняется толщина облачного покрова.

Выяснилось, что по мере вращения WISE 0855 облачные области появляются в поле зрения телескопа и исчезают из него. При этом учёные обнаружили изменения, напоминающие знакомые по Земле погодные процессы: водяные облака становятся то плотнее, то тоньше.

WISE 0855 был открыт в 2014 году благодаря данным инфракрасного телескопа WISE. По размерам он сопоставим с Юпитером, однако относится не к обычным планетам, а к коричневым карликам — небесным телам, занимающим промежуточное положение между планетами-гигантами и звёздами.

Руководитель исследования Бриттани Майлз отметила, что новые наблюдения позволили разделить влияние температуры, химического состава атмосферы и облачности. Прежде особенности этих процессов было сложно отличить друг от друга при анализе излучения далёких небесных тел.

Кроме того, исследователи получили новые сведения о движении газов, поднимающихся из глубоких слоёв атмосферы WISE 0855. Это поможет точнее моделировать погодные процессы на коричневых карликах и газовых гигантах.

Несмотря на сходство отдельных атмосферных явлений с земными, WISE 0855 не считается пригодным для жизни миром. По своим физическим характеристикам он гораздо ближе к Юпитеру, чем к Земле.