Планета или луна? Новое небесное тело за пределами Солнечной системы озадачило учёных

Астрономы обнаружили признаки существования гигантского спутника за пределами Солнечной системы. Предполагаемое небесное тело обладает массой, сопоставимой с Юпитером, и обращается вокруг коричневого карлика. Если открытие подтвердится, оно может стать первым достоверным свидетельством существования подобного объекта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Необычную находку сделали в звёздной системе CD-35 2722. Её центральная звезда примерно вдвое легче Солнца, а вокруг неё вращается коричневый карлик массой около 37 Юпитеров. Именно возле него учёные обнаружили признаки присутствия ещё одного объекта.

По расчётам исследователей, масса предполагаемого спутника составляет не менее 90% массы Юпитера, а один оборот вокруг коричневого карлика он совершает приблизительно за 170 дней. Выявить его удалось благодаря едва заметным колебаниям карлика, вызванным гравитационным воздействием невидимого соседа.

Находка поставила перед астрономами необычную задачу. По массе объект сопоставим с полноценной планетой, однако вращается не вокруг звезды, а вокруг коричневого карлика. Единого определения, позволяющего однозначно классифицировать такие тела как экзолуны, пока не существует.

Несмотря на открытие более шести тысяч экзопланет, ни один спутник за пределами Солнечной системы до сих пор не получил бесспорного подтверждения. Учёные рассчитывают, что дальнейшие наблюдения помогут установить природу обнаруженного объекта.

Ранее Life.ru сообщал, что астрономы впервые зафиксировали радиоизлучение непосредственно от экзопланеты β Pictoris b. Газовый гигант примерно в 13 раз массивнее Юпитера находится в 64 световых годах от Земли. Исследователи связали сигнал с процессами в магнитосфере планеты, напоминающими полярные сияния. Результаты наблюдений пока предварительные.