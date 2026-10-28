Небо над Владивостоком озарилось загадочным светом: Горожане гадают, что это было
Жители Владивостока заметили загадочное свечение в ночном небе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Необычное свечение появилось в небе над Владивостоком, удивив жителей сразу нескольких районов города. Очевидцы начали массово сообщать о загадочном явлении в социальных сетях. Об этом сообщает местный телеграм-канал Svodka 25.
Необычное свечение появилось в небе над Владивостоком. Видео © Telegram / Svodka 25 l Новости Приморья и Владивостока
По словам горожан, странное сияние было заметно из разных частей приморской столицы. Необычная картина привлекла внимание местных жителей, которые пытаются выяснить происхождение светового эффекта.
Что именно стало причиной появления загадочных огней, пока неизвестно. Официальных объяснений природы наблюдаемого явления на момент публикации не поступало.
Ранее Life.ru сообщал о необычном северном сиянии, которое заметили жители Подмосковья и других российских регионов. Вечером 10 октября небо окрасилось зелёными и красными переливами. Красочное явление наблюдали также в Ленинградской области, Татарстане и Марий Эл. Его появление было связано с усилением геомагнитной активности.