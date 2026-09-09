Грядки под защитой: как обычные бархатцы легко обводят вокруг пальца наглых вредителей

Посадка декоративных растений на дачном участке способна принести практическую пользу огороду. Обычные бархатцы могут работать как эффективный биологический барьер против опасных насекомых.

Защитный эффект достигается за счет резкого специфического аромата, который дезориентирует вредителей. Натуральные эфирные масла скрывают запах овощных культур, сбивая с толку паразитов в период активной кладки яиц.

О пользе совместных посадок сообщил Андрей Туманов в беседе с 360.ru.

«Например, морковь бархатцы защитят от морковной мухи, лук — от луковой мухи, облепиху — от облепиховой мухи. Вредители летят на запах. Если запах перебивается другим, то они не отложат яйца на растения. Однако нужно понимать, что это не радикальный метод борьбы с вредителями. Но он может помочь в борьбе с ними», — пояснил он.

Размещение цветов по периметру или в междурядьях корнеплодов существенно снижает интерес паразитов к насаждениям. Метод не требует финансовых затрат и полностью безопасен для будущего урожая.

При этом дачникам не стоит рассматривать ароматные цветы как абсолютную замену системному уходу. Растительная маскировка служит вспомогательным инструментом и работает максимально надежно лишь в сочетании с регулярной агротехникой.

Тем временем коричнево-мраморный клоп приспособился к жизни в столичном регионе, его популяция многократно увеличилась за последние несколько лет. Аномально высокие температуры также привели к резкому увеличению количества паутинных клещей и тли. Это создаёт серьёзное давление на городские растения и зелёные зоны.