Родители и воспитанники детского лагеря имени Губина в Бугульме, где после резкого ухудшения самочувствия скончалась 12-летняя девочка, пожаловались на условия проживания и отношение персонала. По данным Mash, претензии касались грязного белья, плохого питания, духоты в комнатах и поведения вожатых.

Родители утверждали, что сотрудники лагеря кричали на детей, игнорировали их просьбы и не всегда отвечали на телефонные звонки. Воспитанники также рассказывали о нехватке организованных развлечений и недостаточной подготовке персонала.

Особые вопросы у родственников погибшей вызвали действия сотрудников после появления первых симптомов болезни. Девочка приехала на смену здоровой, со всеми необходимыми медицинскими документами. Когда ей стало плохо, она обратилась за помощью, однако первоначально её состояние якобы приняли за обычную респираторную инфекцию.

После трагедии всех 195 участников лагерной смены взяли под медицинское наблюдение. Детей из одного отряда с погибшей планируют вакцинировать. По сообщениям СМИ, лагерь закрыли, а Роспотребнадзор проводит проверочные мероприятия.

Ранее Life.ru сообщал о смерти 12-летней девочки после отдыха в лагере Бугульмы. По данным Минмолодёжи Татарстана, школьница почувствовала себя плохо вечером 1 ноября, а на следующий день скончалась в реанимации. Предварительный диагноз — молниеносная менингококковая инфекция. После трагедии всех участников смены взяли под наблюдение врачей.