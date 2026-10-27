Грызлов: Россия и Белоруссия готовы отразить угрозу любого масштаба
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу независимо от её характера и масштаба. На военную агрессию против Союзного государства последует жёсткий и решительный ответ. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов в интервью журналу «Национальная оборона».
Дипломат напомнил, что в Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, а ракетные комплексы «Орешник» несут боевое дежурство. По его словам, эти меры призваны обеспечить безопасность западных рубежей Союзного государства.
Грызлов обратил внимание на заявления европейских политиков о необходимости подготовки к возможному военному конфликту к 2030 году. При этом он подчеркнул, что Москва и Минск не вынашивают агрессивных планов в отношении европейских стран.
Более того, Россия и Белоруссия готовы к восстановлению сотрудничества с европейскими государствами. Однако, по словам посла, инициатива должна исходить от самих стран Европы, поскольку именно они заморозили отношения.
«Но в этом вопросе мяч на их стороне. Не мы эти отношения заморозили», — подчеркнул Грызлов.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Белоруссия приняли новые решения по укреплению военной безопасности Союзного государства. По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, Москва и Минск продолжат развивать совместную группировку войск, военную инфраструктуру и единую систему ПВО. Соответствующие договорённости были достигнуты 22 октября на заседании военных ведомств двух стран.