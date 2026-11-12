Европейские страны до сих пор не определились, кто мог бы представлять их на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. При этом политиков, которые сами выходят на связь с Москвой, в Европе едва ли не подвергают остракизму. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Европейцы до сих пор, значит, ну, иногда, наверное, как пауки в банке: грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной», — сказал Песков.

Он также обратил внимание, что во время переговоров в Абу-Даби в Европе заявляли о готовности разместить военный контингент на Украине. По мнению Пескова, такие заявления противоречат словам о готовности к миру. Представитель Кремля назвал это «замкнутым кругом».