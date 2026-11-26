GTA VI против искусственного интеллекта: «Южный Парк» высмеял техномиллиардеров и дата-центры
В финале нового сезона «Южного Парка» высмеяли миллиардеров и дата-центры ИИ
Обложка © кадр из мультсериала «Южный парк», режиссеры Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун и др., сценаристы Трей Паркер, Мэтт Стоун, Брайан Граден и др.
Создатели мультсериала «Южный Парк» высмеяли технологических миллиардеров и чрезмерное энергопотребление центров обработки данных в финале 29-го сезона. О содержании новой серии рассказала британская газета The Guardian.
Вышедший 25 ноября эпизод получил название City Endings. По сюжету жители города столкнулись с перебоями в электроснабжении, которые помешали им играть в долгожданную Grand Theft Auto VI. Причиной отключений оказались дата-центры, обслуживающие системы искусственного интеллекта.
Горожане заподозрили в случившемся китайских хакеров. Местные власти поддержали эту версию, пытаясь скрыть собственные договорённости с миллиардерами.
Разобраться в происходящем удалось Стэну, Кайлу и Картману. Герои выяснили, что бизнесмены построили огромный дата-центр на заднем дворе их одноклассника, а Баттерсу заплатили за молчание.
Несмотря на разоблачение коррупционной схемы, мэр города не отказалась от сотрудничества с миллиардерами, сославшись на необходимость конкурировать с Китаем в сфере искусственного интеллекта.
Напомним, в октябре создатели «Южного Парка» уже высмеивали ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и технологических миллиардеров. При этом сами авторы мультсериала в 2025 году заключили с Paramount соглашение примерно на $1,5 млрд.
Главные кинопремьеры, исторические экранизации и истории создания фильмов — в разделе «Кино и сериалы» на Life.ru.