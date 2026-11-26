Создатели мультсериала «Южный Парк» высмеяли технологических миллиардеров и чрезмерное энергопотребление центров обработки данных в финале 29-го сезона. О содержании новой серии рассказала британская газета The Guardian.

Вышедший 25 ноября эпизод получил название City Endings. По сюжету жители города столкнулись с перебоями в электроснабжении, которые помешали им играть в долгожданную Grand Theft Auto VI. Причиной отключений оказались дата-центры, обслуживающие системы искусственного интеллекта.

Горожане заподозрили в случившемся китайских хакеров. Местные власти поддержали эту версию, пытаясь скрыть собственные договорённости с миллиардерами.

Разобраться в происходящем удалось Стэну, Кайлу и Картману. Герои выяснили, что бизнесмены построили огромный дата-центр на заднем дворе их одноклассника, а Баттерсу заплатили за молчание.

Несмотря на разоблачение коррупционной схемы, мэр города не отказалась от сотрудничества с миллиардерами, сославшись на необходимость конкурировать с Китаем в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, в октябре создатели «Южного Парка» уже высмеивали ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и технологических миллиардеров. При этом сами авторы мультсериала в 2025 году заключили с Paramount соглашение примерно на $1,5 млрд.