«Южный Парк» высмеял бум ИИ, превратив миллиардеров в «разумные пенисы»

Создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун превратили миллиардеров в разумные пенисы и одновременно высмеяли бум дата-центров для искусственного интеллекта. Сатире посвящён второй эпизод 29-го сезона мультсериала, пишет The Guardian.

Серия получила название Billionaire Weenietown — «Городок миллиардерских писюнов». В ней сверхбогатые живут в собственном миниатюрном городе, постоянно выступают в подкастах и соцсетях и стараются высказываться практически обо всём.

Параллельно авторы прошлись по стремительному развитию ИИ-инфраструктуры. Рядом с домом Баттерса появляется огромный дата-центр, который потребляет столько электричества, что герой лишается возможности спокойно смотреть любимые видео в интернете. Его родители тем временем используют сервисы на базе ИИ для переделки дома.

В финале Баттерс заманивает миллиардеров к микрофону для подкаста, собирает их и отправляет в другой город. Завершается серия ещё одной сатирической сценой с Дональдом Трампом, созданной при помощи искусственного интеллекта.

Отдельную иронию The Guardian увидел в положении самих Паркера и Стоуна. В 2025 году создатели шоу заключили с Paramount соглашение примерно на $1,5 млрд, после которого издание отнесло обоих авторов к числу вероятных миллиардеров.

Сам «Южный Парк» в новом сезоне продолжает активно использовать политическую сатиру. В сентябре его авторы в шутку объявили о переименовании проекта в «Южную Америку», обыграв инициативы Трампа по переименованию географических объектов.

Недовольство огромными энергозатратами ИИ уже вышло далеко за пределы телевизионной сатиры. В сентябре глава американской Diamondback Energy Кейс Ван’т Хоф заявил, что технологические компании начали перетягивать на себя роль общественных «злодеев», которую раньше часто отводили нефтяникам. Одной из причин он назвал споры вокруг энергопотребления дата-центров.