От троллинга Трампа до войны с Томом Крузом: BadComedian вспомнил, как «Южный Парк» уничтожал цензуру США

Создатели «Южного Парка» сталкивались с довольно жёсткой цензурой, однако научились обходить ограничения с помощью хитростей. Об этом Life.ru рассказал кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. По его словам, несмотря на многочисленные скандалы, сериал за годы заработал особый статус, при котором авторам прощают практически любые шутки.

Цензура в «Южном Парке» была, и довольно сильная. Если смотреть дополнительные материалы по «Южному Парку», где Мэтт Стоун и Трей Паркер комментируют каждую серию, там можно увидеть страшнейшую цензуру. Проблемы с релизом они действительно получали, и очень интересно, как они их обходили Евгений Баженов кинокритик, блогер BadComedian

По словам кинокритика, создатели шоу использовали приём, напоминающий цензурные уловки времён советского кино. Если эпизод не допускали до эфира, авторы могли специально добавить в финал что-нибудь заведомо неприемлемое. После этого от них требовали убрать именно эту сцену, зато остальное содержание серии оставляли.

«Это напоминает историю «Бриллиантовой руки», там были похожие цензурные решения. Например, серию не допускали до эфира по каким-то причинам, и они добавляли в финал что-то ужасное, вроде ядерного взрыва. Им говорили: «Ладно, вот это уберите, а остальное тогда можно». Таким образом они обходили ограничения», — объяснил блогер.

Баженов назвал «Южный Парк» удивительным сериалом, который не боялся высмеивать практически всех. Из множества эпизодов ему особенно запомнилась сатира на iPhone и привычку пользователей соглашаться с условиями, даже не читая их. Однако вершиной шоу кинокритик считает серию о сайентологии*, с которой связан Том Круз.

«Наверное, самый пик и самое великое, что они сделали, — это серия по разоблачению сайентологии*, религии, в которой состоит Том Круз. Это было невероятно, круче этого никто бы не смог сделать», — заявил BadComedian.

При этом поздний «Южный Парк» Баженову нравится меньше. По его мнению, сериал стал слишком сильно зависеть от текущей повестки и политических событий. В пример он привёл выборы президента США: авторы готовили один сценарий, однако после победы Дональда Трампа им пришлось срочно всё переделывать. «С этого момента я менее внимательно начал смотреть сериал, потому что они сильно привязались к актуальной повестке, а мне это не очень нравилось», — признался критик.

Несмотря на это, Баженов считает, что у создателей шоу до сих пор «есть порох» и способность жёстко высмеивать происходящее. Причём сейчас «Южный Парк», по его оценке, находится почти в привилегированном положении: «Что бы они ни делали, всё проходит. Все говорят: «Окей, это же «Саус Парк», им можно». Даже если в Америке в каких-то аспектах уже нельзя шутить и можно получить проблемы, «Южный Парк», скорее всего, их не получит».

Накануне авторы «Южного Парка» вновь потроллили американскую политическую повестку, объявив о переименовании мультсериала в «Южную Америку». Шутка появилась после решения Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в озеро Америка.

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