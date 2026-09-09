Американская лихорадка названий: Мультсериал «Южный Парк» переименовали в «Южную Америку»

Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили, что их мультсериал «Южный Парк» теперь называется «Южная Америка». Заявление появилось на фоне решения президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в озеро Америка.

«Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название «Южный Парк» на «Южная Америка»», — сообщили авторы шоу в Х.

Официальный аккаунт мультсериала в X уже изменил название. Премьера нового, 29-го сезона, запланирована на 16 сентября.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании Онтарио — одного из Великих озёр на границе США и Канады. Этому предшествовали торговые разногласия Вашингтона с канадской стороной.

Карты Apple начали показывать американским пользователям название «озеро Америка». Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна продолжит использовать прежнее — Онтарио.

Ранее американский лидер опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах флага США. Аналогичным образом на изображении обозначили Исландию и некоторые страны Центральной Америки и Карибского региона. Президент не пояснил смысл публикации.