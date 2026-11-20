Губернатор Белгородской области Александр Шуваев призвал жителей не фотографировать резервные котельные из-за угрозы атак. Об этом он заявил во время прямой линии.

Глава региона объяснил, что публикация снимков в социальных сетях может создать дополнительную угрозу для объектов теплоснабжения. По его словам, противник следит за информацией, которая появляется в открытом доступе, в том числе в Telegram-каналах.

«Самое главное, чтобы жители не фотографировали, не выставляли в соцсети эти объекты. Потому что противник не дремлет, также читает наши Telegram-каналы, соцсети. Чтобы не допустить повреждения этих объектов», — подчеркнул Шуваев.

Одновременно в Белгородской области продолжается установка дополнительных блочно-модульных котельных. Губернатор напомнил, что в прошлом году регион получил 69 таких объектов, а в 2026 году закупает ещё 70.

Часть нового оборудования уже доставили и подключили. Остальные котельные пока находятся в пути, однако весь цикл работ власти рассчитывают завершить к 25 декабря.