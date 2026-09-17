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Регион
Опубликовано 17 сентября, 04:49

Губернатор Евраев: В Ярославле открыли движение транспорта в сторону Москвы

Обложка © magnific / evening_tao

Обложка © magnific / evening_tao

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о снятии ограничений на одном из ключевых транспортных узлов города. Перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой ликвидировано, движение транспорта полностью восстановлено.

Теперь автомобилисты могут беспрепятственно выезжать из Ярославля в сторону Москвы по основному маршруту. Глава региона отметил, что ограничения сняты, и транспортный поток на выезде из города вернулся в штатный режим.

НПЗ повреждён в Ярославской области в результате атак БПЛА
НПЗ повреждён в Ярославской области в результате атак БПЛА

Ранее в связи с перекрытием Московского проспекта в городе были временно изменены маршруты общественного транспорта. С восстановлением движения на ключевом перекрёстке ожидается постепенное возвращение маршрутов к обычным схемам.

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Артур Лапсаков
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