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Опубликовано 16 сентября, 23:46

В Ярославле перекрыли выезд в Москву на фоне угрозы атаки БПЛА

Обложка © magnific / evening_tao

Обложка © magnific / evening_tao

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о временных изменениях в работе общественного транспорта в связи с перекрытием движения по Московскому проспекту из-за угрозы атаки БПЛА.

Маршруты, проходившие по Московскому проспекту, временно переведены на объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Часть рейсов сокращена: автобусы следуют только до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом или до железнодорожного вокзала, расположенного на проспекте.

Более серьёзные изменения коснулись пригородного и междугороднего сообщения. Автобусы межмуниципальных маршрутов, следовавшие по перекрытому участку федеральной трассы М8, временно приостановили работу. Транспорт находится на территории автовокзала до восстановления движения.

По словам Евраева, изменения в работу маршрутов вводятся оперативно — с учётом всех имеющихся ограничений на дороге. Власти просят пассажиров заранее планировать поездки и следить за обновлениями расписания.

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Артур Лапсаков
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