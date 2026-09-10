Власти Ярославской области выделят жильё двум пострадавшим при атаке ВСУ семьям

Двум семьям, которые лишились дома после атаки беспилотников, предоставят жильё. Инцидент произошёл в Ярославской области во время налёта 63 БПЛА. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил во время прямой линии.

По словам главы региона, один из сбитых беспилотников упал на деревянный жилой дом. После этого начался пожар, который уничтожил здание.

«Последняя атака была крупной — 63 беспилотника. Один из беспилотников, который сбили, попал в дом — деревянный дом сгорел. Две семьи остались без жилья, одна семья — 5 человек, вторая — 4 человека. Приняли решение о предоставлении жилья обеим семьям», — сказал Евраев.

Губернатор также рассказал, что власти отдельно рассматривают каждый случай ущерба после атак. Жители могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь и региональные выплаты.

Размер компенсации за вред здоровью может достигать 350 тыс. рублей. Другие параметры помощи зависят от обстоятельств конкретного случая.