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Опубликовано 4 сентября, 09:48

В ярославской больнице умер второй пострадавший при атаке ВСУ 28 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Число погибших после атаки беспилотников на Ярославскую область 28 августа выросло до двух. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Все эти дни медики боролись за его жизнь, сделали всё возможное, но ранение было слишком тяжёлым», — написал глава региона.

Евраев выразил соболезнования родным погибшего. Семье окажут всю необходимую поддержку.

В Ярославле при атаке дронов ВСУ пострадали студентка и её двухмесячная дочь
В Ярославле при атаке дронов ВСУ пострадали студентка и её двухмесячная дочь

При массированном налёте 28 августа силы ПВО уничтожили 67 беспилотников, один человек погиб, ещё 27 получили ранения. Обломки повредили промышленные объекты, жилые дома и торговые точки, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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Юрий Лысенко
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