В ярославской больнице умер второй пострадавший при атаке ВСУ 28 августа

Число погибших после атаки беспилотников на Ярославскую область 28 августа выросло до двух. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Все эти дни медики боролись за его жизнь, сделали всё возможное, но ранение было слишком тяжёлым», — написал глава региона.

Евраев выразил соболезнования родным погибшего. Семье окажут всю необходимую поддержку.

При массированном налёте 28 августа силы ПВО уничтожили 67 беспилотников, один человек погиб, ещё 27 получили ранения. Обломки повредили промышленные объекты, жилые дома и торговые точки, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.