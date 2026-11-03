В Ярославской области отменили режим ракетной опасности, объявленный утром 3 ноября. При этом угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Отбой сигнала «Ракетная опасность» на территории Ярославской области. Угроза беспилотной опасности сохраняется», — говорится в сообщении главы региона.

Ракетную опасность объявили в 04:47 по московскому времени, а примерно через 40 минут дали отбой. Жителей призывали покинуть открытые участки улиц, укрыться в ближайших зданиях и держаться подальше от окон. Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

Губернатор подчеркнул, что ограничения, связанные с беспилотной опасностью, пока сохраняются. Жителям необходимо дождаться отдельного сигнала об отмене угрозы атаки БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения затронули участок Московского проспекта возле пересечения с Юго-Западной окружной дорогой. Автомобилистов попросили отказаться от поездок в этом направлении или выбирать альтернативные маршруты.