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Регион
Опубликовано 26 октября, 15:30

Воронежский губернатор Гусев начал планёрку с минуты молчания в память о погибших

Обложка © РИА Новости / Екатерина Штукина

Обложка © РИА Новости / Екатерина Штукина

Губернатор Воронежской области Александр Гусев начал совещание в региональном правительстве с минуты молчания в память о погибших при массированной атаке беспилотников в ночь на 26 октября. По последним данным областного Минздрава, жертвами нападения стали три человека, ещё 39 получили ранения.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что в результате атаки повреждены объекты экономики и жилые здания.

«Хочу выразить соболезнования всем воронежцам, которые потеряли своих близких в ходе воздушных атак террористов. Прошу всех встать, объявляется минута молчания», — сказал Гусев.

По информации регионального Минздрава, в больницах остаются 12 пострадавших, трое из них находятся в реанимации. Ещё 12 человек получают медицинскую помощь амбулаторно, а 15 пострадавшим помогли непосредственно на месте происшествий, после чего отпустили домой. Среди раненых — трое детей. Пятилетняя девочка остаётся в стационаре под наблюдением врачей.

За ночь и утро 26 октября, по данным губернатора, силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над Воронежской агломерацией и несколькими районами области. Более 70 дронов сбили непосредственно над Воронежем.

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Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотников под Воронежем восстановили движение поездов. При этом 18 пассажирских составов продолжали следовать с задержками. Железнодорожное сообщение временно прерывалось из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

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Наталья Демьянова
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