Губернатор ХМАО Руслан Кухарук развеял слухи о переезде на работу в Москву

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук не намерен переезжать в Москву и менять работу. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста URA.ru.

По словам главы региона, вопросы о возможном отъезде ему задавали жители Югры, Тюмени и Москвы. Он подчеркнул, что оснований для подобных предположений нет.

«Давайте развеем слухи. У меня нет планов менять ни место жительства, ни место работы. Поэтому эти слухи абсолютно беспочвенны», — отметил губернатор.

Кухарук добавил, что любит родной край и намерен продолжать работу с действующей командой окружного правительства и муниципальных властей. Возможность трудиться на благо жителей Югры, по его словам, приносит ему удовольствие.