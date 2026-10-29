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Регион
Опубликовано 29 октября, 11:26

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук развеял слухи о переезде на работу в Москву

Обложка © VK / Руслан Кухарук

Обложка © VK / Руслан Кухарук

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук не намерен переезжать в Москву и менять работу. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста URA.ru.

По словам главы региона, вопросы о возможном отъезде ему задавали жители Югры, Тюмени и Москвы. Он подчеркнул, что оснований для подобных предположений нет.

«Давайте развеем слухи. У меня нет планов менять ни место жительства, ни место работы. Поэтому эти слухи абсолютно беспочвенны», — отметил губернатор.

Кухарук добавил, что любит родной край и намерен продолжать работу с действующей командой окружного правительства и муниципальных властей. Возможность трудиться на благо жителей Югры, по его словам, приносит ему удовольствие.

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Ранее в Правительстве ХМАО подтвердили, что Руслан Кухарук женился на актрисе Надежде Михалковой и стал отцом. Супруги познакомились на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, а родившуюся дочь назвали Екатериной.

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Борис Эльфанд
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