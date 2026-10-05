Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО Кухарука и родила дочь

Актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. У пары также родился ребёнок, эту информацию подтвердили в департаменте внутренней политики региона.

«Подтверждаем [бракосочетание и рождение ребенка]. Больше ничего не можем прокомментировать», — заявили в правительстве ХМАО.

По данным «СтарХита», Михалкова и Кухарук познакомились на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Издание также утверждает, что в семье родилась девочка, которую назвали Екатериной.

В начале 2026 года пару, по информации СМИ, видели вместе на отдыхе в Сочи. А 1 октября Михалкова появилась в Ханты-Мансийске на творческом вечере своего отца Никиты Михалкова в «Югра-Классик».

Для 40-летней актрисы это второй брак. Ранее она была замужем за режиссёром Резо Гигинеишвили, от которого воспитывает дочь Нину и сына Ивана. 47-летний Руслан Кухарук возглавляет ХМАО с сентября 2024 года. До этого он руководил Тюменью.

Ранее Life.ru сообщал, что Юлия Пересильд тайно вышла замуж. Актриса подтвердила перемены в личной жизни и призналась, что очень счастлива. Новость стала неожиданностью для поклонников, поскольку артистка предпочитала не афишировать подробности своих отношений.