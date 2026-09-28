«Очень счастлива»: Юлия Пересильд тайно вышла замуж

Актриса Юлия Пересильд подтвердила, что вышла замуж. Об изменениях в личной жизни актриса рассказала в интервью HELLO!. Имя супруга и подробности свадьбы артистка пока раскрывать не стала.

«Да, вышла. И очень счастлива», — призналась Пересильд.

Слухи о возможном замужестве появились ещё в начале сентября. На праздновании 42-летия актрисы гости обратили внимание на кольцо на её безымянном пальце. Тогда Пересильд предпочла не комментировать догадки. Актриса традиционно старается не афишировать подробности личной жизни. Поэтому пока неизвестно, когда именно состоялась свадьба и кто стал её избранником.

Ранее Пересильд сообщила о расставании с актёром Михаилом Тройником. Пара была вместе с 2022 года, а о разрыве актриса рассказала весной 2025-го, подчеркнув, что они разошлись без конфликтов и сохранили уважение друг к другу. Пересильд также отмечала, что продолжит работать с Тройником на одной театральной сцене.