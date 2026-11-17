Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посетил Украину и объявил о передаче Киеву крупной партии медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщила пресс-служба главы американского штата.

В состав помощи войдут более 1,3 тысячи больничных коек, свыше 11 млн бинтов, тысячи наборов для обработки ран, защитное оборудование и 20 портативных генераторов. Кроме того, Калифорния передаст Украине полевой медицинский пункт на 50 мест с кислородными концентраторами, инвалидными креслами и средствами для оказания помощи раненым.

Ньюсом побывал во Львове 15 ноября. Там он встретился с главой Львовской областной администрации Максимом Козицким, вместе с которым посетил Лычаковское кладбище. Также губернатор побывал в реабилитационном центре Superhumans и ознакомился с работой местных компаний, разрабатывающих оборонные технологии.

Поездка состоялась на фоне подготовки к президентской кампании в США 2028 года. Ньюсом считается одним из потенциальных претендентов на выдвижение от Демократической партии. Он регулярно критикует политику Дональда Трампа, в том числе его подход к международным отношениям.

Ранее Калифорния уже отправляла Украине медицинское оборудование и средства защиты. По данным администрации штата, в первые месяцы конфликта Киеву передали пять полевых медицинских станций, 4320 бронежилетов и 1580 шлемов.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против сокращения финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза, заявив, что это может вынудить Киев согласиться на невыгодные условия мирного урегулирования. Французский лидер также предупредил, что ослабление Украины создаст угрозу для безопасности всей Европы.