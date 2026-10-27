Губернатор Ковальчук навестил пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском

Пассажиры автобуса Москва — Новозыбков, получившие ранения в результате атаки ВСУ в Брянской области, идут на поправку и в ближайшее время смогут вернуться домой. Их навестил губернатор региона Егор Ковальчук, который также сообщил о дополнительных мерах безопасности после происшествия.

Ковальчук навестил пострадавших. Видео © Telegram / Егор Ковальчук

Глава области посетил пострадавших и пообщался с ними об их самочувствии. По словам Ковальчука, врачи оперативно оказали всю необходимую помощь, однако пережитое нападение серьёзно сказалось на эмоциональном состоянии пассажиров.

«Конечно, люди напуганы, всё произошло внезапно, поэтому и психологическая поддержка очень важна. Сейчас пассажиры, получившие ранения, уже идут на поправку и скоро будут дома», — рассказал губернатор.

После происшествия пострадавших доставили к медикам. Теперь, по словам губернатора, состояние раненых позволяет рассчитывать на их скорое возвращение к семьям.

Ковальчук подчеркнул, что региональные власти совместно с военными усиливают меры по защите мирного населения. Дополнительные решения принимаются как непосредственно в районе нападения на автобус, так и на территории всей Брянской области.

Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины при атаке ВСУ на пассажирский автобус Москва — Новозыбков. Нападение произошло поздно вечером 23 октября возле посёлка Халтурино. Губернатор Егор Ковальчук подтвердил гибель пассажирки и ранение ещё трёх человек, выразил соболезнования семье погибшей и сообщил об оказании медицинской помощи пострадавшим.