Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова. Решение подтвердили в региональном департаменте информационной политики.

Мамонтов руководил ведомством с ноября 2022 года. На эту должность его назначили ещё при бывшем губернаторе Евгении Куйвашеве, возглавлявшем Свердловскую область до 2025 года.

О возможном уходе чиновника стало известно ещё в октябре. Тогда источники в региональном правительстве рассказывали, что у нынешнего руководства области появились претензии к работе министра. Предполагалось, что после истечения контракта продлевать его не станут.

Денис Мамонтов родился 9 ноября 1977 года в Ханты-Мансийске. С 2007 по 2012 год занимал должность первого заместителя главы Советского района ХМАО — Югры. Позднее руководил департаментом лесного комплекса Тюменской области и работал помощником первого заместителя председателя правительства Югры.

В 2015 году Мамонтов стал первым заместителем главы администрации Мегиона по территориальному развитию, а спустя два года занял пост первого вице-мэра города. В его ведении находились вопросы ЖКХ, экономики, инвестиций и внутренней политики.

В Правительство Свердловской области чиновник перешёл в 2020 году. Сначала он возглавлял министерство экономики и территориального развития, а через два года получил портфель министра природных ресурсов и экологии.

Ранее Life.ru сообщал о другом кадровом решении Дениса Паслера — отставке главы Первоуральска Игоря Кабца. В июле губернатор объяснил увольнение накопившимися проблемами в управлении городским хозяйством, несмотря на поддержку местных предприятий и открытие новых производств.