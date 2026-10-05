Министр туризма Нижегородской области уволился после стычки с футболистами

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев покинет должность после публичного конфликта с футболистами ФК «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции. Его прошение об отставке удовлетворил губернатор региона Глеб Никитин.

Поводом стал ролик с Московского вокзала Нижнего Новгорода. На записи Яковлев требовал от полицейских задержать представителей футбольного клуба, которых считал нетрезвыми. Один из сотрудников полиции в ответ указал чиновнику, что от него самого пахнет алкоголем.

Никитин заявил, что Яковлев во время конфликта допустил нецензурные выражения и апеллировал к своему служебному положению. Такое поведение главы региона назвал недопустимым.

«Министр не перестаёт быть министром после окончания рабочего дня. Повторю: оправдания такому поведению нет», — написал губернатор.

При этом Никитин отметил, что первоначально Яковлев, вероятно, хотел пресечь поведение других пассажиров, которое показалось ему неподобающим. Однако, по словам губернатора, ни усталость, ни эмоциональное напряжение не могут оправдать последовавшую реакцию.

После скандала Яковлев встретился с футболистами и принёс им извинения. Кандидатуру нового министра туризма и промыслов Нижегородской области власти назовут позднее.

Ранее Life.ru рассказывал о самом конфликте на вокзале. На распространившейся записи мужчина, представившийся министром, требовал задержать сотрудников ФК «Нижний Новгород» и предъявлял претензии к игре команды. На тот момент официального подтверждения личности участника ролика ещё не было, однако позднее власти региона подтвердили, что речь шла о Сергее Яковлеве.