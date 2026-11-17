В Кемеровской области потерпел крушение самолёт, следовавший транзитом через регион. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём канале в MAX.

Губернатор Середюк на месте крушения самолёта в Кемеровской области. Видео © Telegram / Илья Середюк

«Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение самолета, транзитного, который пролетал через нашу область», — рассказал глава региона.

Инцидент произошёл в районе села Ягуново под Кемеровом. Середюк лично прибыл туда, чтобы ознакомиться с ситуацией.

На месте возможного падения воздушного судна развёрнут оперативный штаб. Работают сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор сообщал об авиационном происшествии вблизи населённого пункта, не уточняя, что именно произошло с воздушным судном.

Предварительно, потерпел крушение самолёт Ан-12, следовавший из Новосибирска в Канск. По данным журналистов, погибли 17 человек. Причиной катастрофы называется возгорание двигателя.