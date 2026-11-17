Губернатор Середюк сообщил о крушении транзитного самолёта в Кузбассе
Обложка © Wikipedia / Igor Dvurekov
В Кемеровской области потерпел крушение самолёт, следовавший транзитом через регион. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём канале в MAX.
Губернатор Середюк на месте крушения самолёта в Кемеровской области. Видео © Telegram / Илья Середюк
«Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение самолета, транзитного, который пролетал через нашу область», — рассказал глава региона.
Инцидент произошёл в районе села Ягуново под Кемеровом. Середюк лично прибыл туда, чтобы ознакомиться с ситуацией.
На месте возможного падения воздушного судна развёрнут оперативный штаб. Работают сотрудники экстренных служб.
Ранее губернатор сообщал об авиационном происшествии вблизи населённого пункта, не уточняя, что именно произошло с воздушным судном.
Предварительно, потерпел крушение самолёт Ан-12, следовавший из Новосибирска в Канск. По данным журналистов, погибли 17 человек. Причиной катастрофы называется возгорание двигателя.
Больше новостей об авиакатастрофах и крупных транспортных происшествиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.