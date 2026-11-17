Появилось видео с моментом крушения Ан-12 в Кемеровской области
Появились кадры с моментом крушения Ан-12 в Кемеровской области, его публикует Mash. Видно, как воздушное судно резко устремилось вниз и, достигнув земли, взорвалось.
Момент крушения Ан-12 в Кемеровской области. Видео © Mash
Судя по видео, водитель и пассажирка автомобиля не сразу поняли, что находится в воздухе. Изначально они приняли горящий самолёт за воздушный фонарик.
Напомним, в Кемеровской области разбился Ан-12. По данным Life.ru, жертвами авиакатастрофы могли стать 17 человек.
Обложка © Mash