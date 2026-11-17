Появились кадры с моментом крушения Ан-12 в Кемеровской области, его публикует Mash. Видно, как воздушное судно резко устремилось вниз и, достигнув земли, взорвалось.

Момент крушения Ан-12 в Кемеровской области. Видео © Mash

Судя по видео, водитель и пассажирка автомобиля не сразу поняли, что находится в воздухе. Изначально они приняли горящий самолёт за воздушный фонарик.