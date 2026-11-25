Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доставили в Мещанский районный суд Москвы, где рассмотрят вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Видео © Life.ru

Следственный департамент МВД России ходатайствует о заключении губернатора под стражу. Срок его задержания истекает вечером 25 ноября.

Напомним, правоохранители задержали Чибиса 23 ноября. Уголовное дело связано с хищением более 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя и растратой свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск.