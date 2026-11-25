Следственный департамент МВД России ходатайствует о заключении под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Меру пресечения главе региона, которого подозревают в хищении бюджетных средств, рассмотрит Мещанский районный суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Сотрудники МВД задержали Чибиса вечером 23 ноября. По версии следствия, фигуранты уголовного дела причастны к хищению свыше 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Правоохранители также расследуют эпизоды незаконных валютных операций.

Накануне в Следственный департамент МВД доставили на допрос первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко. Она работает в региональном правительстве с 2019 года, куда перешла вслед за Чибисом из федерального Минстроя.

Тем временем супруга губернатора Ирина Бринькова назвала ситуацию с задержанием мужа нелепой. По её словам, Чибис искренне предан Мурманской области и стремится сделать так, чтобы жители гордились своим регионом.