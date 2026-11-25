У дороги Чибис: рязанский след в карьере задержанного мурманского губернатора Оглавление За что задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Из Чебоксар в Рязань: как юрист попал в штаб генерала Выборы закончились, а спор продолжился в суде Не только выборы: ипотека и региональная политика От рязанской ипотеки до губернаторского кресла Суд в Москве решает вопрос о мере пресечения для губернатора Андрея Чибиса, подозреваемого в хищениях. Life.ru вспоминает, как он сделал карьеру от юриста до главы региона и какие скандалы его сопровождали. Задержание мурманского губернатора Андрея Чибиса — что известно. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Евгений Мессман

За что задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Задержание Чибиса 23 ноября подтвердили в МВД России. По данным ведомства, в деле в отношении группы лиц фигурирует предполагаемое хищение свыше 39 млн рублей из бюджета областного Минстроя, растрата более 1 млрд рублей из средств регионального Минтранса на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск и незаконные валютные операции.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. По словам представителя МВД Ирины Волк, Чибис задержан по подозрению в указанных преступлениях в порядке ст. 91 УПК РФ.

24 ноября в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что в этот день избрание меры пресечения губернатору не планируется.

Из Чебоксар в Рязань: как юрист попал в штаб генерала

Что известно о деле Андрея Чибиса. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. В 2001 году он окончил юридический факультет Чебоксарского кооперативного института Московского университета потребительской кооперации. Как пишут «Ведомости», работать юрисконсультом он начал ещё студентом, а в начале нулевых занимался частной практикой.

Весной 2004 года на губернаторских выборах во второй тур вышли два депутата Госдумы с военным прошлым: бывший командующий ВДВ Георгий Шпак и бывший полковник внешней разведки Игорь Морозов. В штабе первого работал Чибис, которому в марте исполнилось 25 лет. На его плечах лежало юридическое сопровождение кампании.

На выборах 28 марта победил Шпак. За генерала проголосовали 257 133 избирателя — 53,51% участников голосования. После выборов юрист Андрей Чибис перешёл из штаба в областное правительство — на должность советника губернатора. Однако споры вокруг кампании продолжались и спустя год.

Выборы закончились, а спор продолжился в суде

Проигравший выборы Морозов потребовал отменить их результаты, утверждая, что кампания его соперника финансировалась в обход избирательного фонда. В феврале 2005 года Чибис в комментарии «Коммерсанту» назвал публичную демонстрацию документов Морозовым попыткой создать информационный повод накануне выборов в областную думу.

Где ранее работал Андрей Чибис. Фото © ТАСС /Коротаев Артем

6 апреля Чибис сам оказался в зале Рязанского областного суда — но в качестве свидетеля. Как следует из архивного репортажа «Коммерсанта», судья показал ему авансовые отчёты, билеты на поезд и чеки на бензин, оформленные на его имя. Советник объяснил, что подписывать документы его просил другой сотрудник штаба. Чибис заявил, что финансовыми консультациями для Шпака не занимался, а кампания проходила законно. В истории фигурировала расписка — якобы молодой юрист получил деньги от кандидата на предвыборные нужды. Чибис ответил, что написал расписку «заранее и на всякий случай», никаких денег не брал. По его словам, в целом денег за работу от Шпака он не получал: ему было интересно участвовать в кампании «с точки зрения опыта и повышения имиджа». Суд в итоге не сделал этот факт центральным, но эпизод остался в рязанской политической памяти.

21 апреля 2005 года областной суд отказался отменять результаты выборов, Шпак сохранил свой пост.

Не только выборы: ипотека и региональная политика

Помимо юридических вопросов советник губернатора занимался ипотекой. В 2004 году в регионе создали Рязанскую ипотечную корпорацию — оператора федеральной системы ипотечного кредитования. Чибис возглавил совет директоров организации. В марте 2005 года областные власти утвердили программу долгосрочного ипотечного кредитования на 2005–2010 годы, предусматривавшую в том числе социальную поддержку молодых семей и бюджетников. Именно так, в Рязани, Чибис впервые оказывается внутри системы, где политические решения тесно переплетены с финансовыми потоками.

У команды Шпака не всё складывалось гладко в городской политике. Бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов, которого губернатор предложил на руководящую должность в Рязани, не получил необходимой поддержки депутатов. О провале попытки избрать его председателем горсовета пресса сообщала уже в декабре 2004 года. По данным ряда источников того времени, часть депутатов позже говорила об «угрозах» со стороны Чибиса.

Сам Чибис покинул областное правительство следующим летом. 12 августа 2005 года Шпак подписал распоряжение об увольнении советника по его собственному желанию. Чибис вернулся в родную Чувашию, где возглавил экспертный отдел администрации президента республики Николая Фёдорова.

От рязанской ипотеки до губернаторского кресла

Жилищная сфера стала главным направлением дальнейшей карьеры Андрея Чибиса. В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию по гражданско-правовым вопросам теплоснабжения и пришёл в Минрегион, где занимался нацпроектом «Доступное жильё». Затем перешёл в Росстрой, а с 2008 по 2011 год работал на руководящих должностях в «Российских коммунальных системах».

В декабре 2013-го Чибис стал заместителем министра строительства и ЖКХ России, в 2014-м — также главным государственным жилищным инспектором страны. 21 марта 2019 года Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. На сентябрьских выборах Чибис получил 60,07% голосов. В 2024 году он переизбрался на второй срок с результатом 73,99%.

Чибис стал первым за пять лет губернатором, задержанным во время исполнения полномочий. До него был глава Пензенской области Иван Белозерцев (задержание в марте 2021 года), впоследствии он получил 12 лет колонии за получение взяток.

Авторы Вячеслав Кокуркин