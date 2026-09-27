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Опубликовано 27 сентября, 12:59

Гуф не смог спеть свои хиты на свадьбе родной сестры

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/j.divnaya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/j.divnaya

Рэпер Гуф пожаловался на проблемы с голосом после бурного вечера в караоке. О последствиях исполнения собственных хитов артист рассказал на свадьбе своей сестры Ольги, сообщает Super.

Музыкант признался, что голос до сих пор полностью не восстановился. Накануне он устроил караоке-марафон, во время которого исполнял свои же композиции.

Видео © Telegram/Super.ru

Правда, выдержать концерт смогли далеко не все. По словам рэпера, к концу выступления слушать его остались всего два человека, тогда как остальные гости предпочли переместиться в более тихое место.

О необычном последствии вечеринки Гуф рассказал во время празднования свадьбы сестры. Торжество прошло в закрытом формате и было оформлено в стилистике сериала «Клан Сопрано».

За несколько дней до свадьбы, 23 сентября, рэпер отметил 47-летие. Годом ранее день рождения артиста также прошёл с размахом: тогда Гуф рассказывал, что потратил на праздник почти 2 млн рублей.

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Накануне Гуф провёл свою сестру Ольгу Долматову к алтарю на её пышной свадьбе в Москве. Торжество прошло в одном из столичных ресторанов, а невеста появилась перед гостями под песню Уитни Хьюстон.

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Николь Вербер
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