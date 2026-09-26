Под Уитни Хьюстон: Гуф провёл сестру к алтарю на пышной свадьбе

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) провёл свою сестру Ольгу к алтарю во время её большого свадебного торжества в Москве. Первые кадры с церемонии публикует Super.

Гуф провёл сестру Ольгу Долматову к алтарю на свадьбе в Москве. Видео © Telegram / Super.ru

Праздник проходит в одном из столичных ресторанов. Особая роль досталась самому рэперу: именно он появился рядом с невестой и сопроводил её к жениху Микаэлю Хетзелю.

Выход Долматовой сопровождался аплодисментами и возгласами гостей, которые пришли на торжество в total black. К жениху Ольга прошла под один из хитов Уитни Хьюстон.

Юридически супругами пара стала ещё летом. Ольга и 31-летний московский ресторатор и промоутер Микаэль Хетзель зарегистрировали брак 14 июля, а большое празднование изначально решили перенести на сентябрь. Предложение невесте Хетзель сделал в Таиланде в новогоднюю ночь. У 43-летней Долматовой есть дочь и трое сыновей от предыдущих отношений.

Ранее Life.ru рассказывал о новом этапе в карьере Гуфа после его воссоединения с Бастой. Весной рэперы выпустили первый за 16 лет совместный альбом, а 28 августа собрали более 70 тысяч зрителей в «Лужниках». На концерте прозвучало свыше 40 треков, а в финале к музыкантам присоединился Александр Овечкин. После шоу Гуф анонсировал свой первый сольный концерт на Большой спортивной арене «Лужники» в 2027 году.