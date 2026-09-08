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Опубликовано 8 сентября, 12:15

Штамп спустя 20 лет: Звезда российских боевиков Кравченко наконец женился на возлюбленной

Актёр Алексей Кравченко женился на возлюбленной после 20 лет отношений

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official

Актёр Алексей Кравченко официально женился на своей давней возлюбленной, актрисе Надежде Борисовой. Пара зарегистрировала отношения после более чем 20 лет совместной жизни и показала кадры со свадьбы в личном блоге.

Актёр Алексей Кравченко и Надежда Борисова официально зарегистрировали отношения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official

Торжество прошло 5 сентября в московском особняке Спиридонова. Именно эту дату молодожёны лаконично оставили под публикациями со свадебными кадрами: «05.09.2026».

Актёр Алексей Кравченко и Надежда Борисова официально зарегистрировали отношения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official

Актёр Алексей Кравченко и Надежда Борисова официально зарегистрировали отношения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official

Новость стала неожиданностью для части поклонников пары. В комментариях многие признавались, что были уверены: Кравченко и Борисова давно узаконили отношения. Другие поздравляли артистов с долгожданным событием. При этом церковный брак пара заключила задолго до официальной регистрации. В 2015 году Кравченко и Борисова обвенчались в храме.

Актёр Алексей Кравченко и Надежда Борисова официально зарегистрировали отношения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official

Актёр Алексей Кравченко и Надежда Борисова официально зарегистрировали отношения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official

Для звезды «Спецназа» нынешний брак стал вторым. От предыдущего союза с Алисой Кравченко у актёра есть двое сыновей — Алексей и Матвей. Борисова воспитывала дочь Ксению от первого брака, которую Кравченко впоследствии удочерил. Общих детей у пары нет.

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Юлия Сафиулина
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