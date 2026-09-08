Штамп спустя 20 лет: Звезда российских боевиков Кравченко наконец женился на возлюбленной
Актёр Алексей Кравченко женился на возлюбленной после 20 лет отношений
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official
Актёр Алексей Кравченко официально женился на своей давней возлюбленной, актрисе Надежде Борисовой. Пара зарегистрировала отношения после более чем 20 лет совместной жизни и показала кадры со свадьбы в личном блоге.
Актёр Алексей Кравченко и Надежда Борисова официально зарегистрировали отношения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official
Торжество прошло 5 сентября в московском особняке Спиридонова. Именно эту дату молодожёны лаконично оставили под публикациями со свадебными кадрами: «05.09.2026».
Актёр Алексей Кравченко и Надежда Борисова официально зарегистрировали отношения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official
Новость стала неожиданностью для части поклонников пары. В комментариях многие признавались, что были уверены: Кравченко и Борисова давно узаконили отношения. Другие поздравляли артистов с долгожданным событием. При этом церковный брак пара заключила задолго до официальной регистрации. В 2015 году Кравченко и Борисова обвенчались в храме.
Актёр Алексей Кравченко и Надежда Борисова официально зарегистрировали отношения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravchenkoalexey_official
Для звезды «Спецназа» нынешний брак стал вторым. От предыдущего союза с Алисой Кравченко у актёра есть двое сыновей — Алексей и Матвей. Борисова воспитывала дочь Ксению от первого брака, которую Кравченко впоследствии удочерил. Общих детей у пары нет.
Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Церемония прошла в Москве, кадрами с неё делились гости, в том числе Александра Бойкова и Яна Рудковская. На фотографиях и видео молодожёны запечатлены с букетами. Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады-2018 познакомилась с будущим супругом осенью 2024 года на съёмках шоу «Звёздные танцы» на ТНТ. Через год она согласилась выйти за него замуж.
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