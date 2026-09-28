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Регион
Опубликовано 28 сентября, 16:15

Гуф пришёл на свадьбу сестры с новой девушкой и весь вечер не отходил от неё

Гуфа заметили с новой девушкой на свадьбе сестры

Гуф. Обложка © VK / Алексей Долматов

Гуф. Обложка © VK / Алексей Долматов

Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) заметили в объятиях новой девушки на свадьбе его сестры Ольги Долматовой. Об этом сообщает Super, чей корреспондент присутствовал на торжестве.

Гуф на свадьбе сестры в компании новой девушки. Видео © Telegram / Super

По данным издания, музыкант пришёл на праздник вместе со спутницей и большую часть вечера провёл рядом с ней. Отвлекался Гуф в основном на семейные обязанности: он проводил сестру к алтарю, вынес кольца молодожёнам и поздравил пару.

Super выяснил, что девушку зовут Валерия Атаджанова. В социальных сетях она также фигурирует под фамилией Ботвиньева, ей 27 лет. При этом сама Валерия публично об отношениях с рэпером не рассказывала.

Активной публичной жизни девушка, судя по её страницам в соцсетях, не ведёт. Телеграм-канал также обратил внимание на фотографии, которые могут указывать, что в 2025 году Атаджанова вышла замуж, но, видимо, брак оказался недолгим.

Гуф не смог спеть свои хиты на свадьбе родной сестры
Гуф не смог спеть свои хиты на свадьбе родной сестры

Ранее Life.ru рассказывал, как прошла свадьба сестры Гуфа Ольги Долматовой. Рэпер лично проводил невесту к алтарю под песню Уитни Хьюстон I Have Nothing, а затем участвовал в семейной церемонии и поздравлял молодожёнов. Торжество получилось пышным и собрало близких и друзей семьи, а сам Гуф в этот вечер оказался в центре внимания.

Больше новостей о личной жизни артистов и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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