Гуф пришёл на свадьбу сестры с новой девушкой и весь вечер не отходил от неё

Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) заметили в объятиях новой девушки на свадьбе его сестры Ольги Долматовой. Об этом сообщает Super, чей корреспондент присутствовал на торжестве.

Гуф на свадьбе сестры в компании новой девушки. Видео © Telegram / Super

По данным издания, музыкант пришёл на праздник вместе со спутницей и большую часть вечера провёл рядом с ней. Отвлекался Гуф в основном на семейные обязанности: он проводил сестру к алтарю, вынес кольца молодожёнам и поздравил пару.

Super выяснил, что девушку зовут Валерия Атаджанова. В социальных сетях она также фигурирует под фамилией Ботвиньева, ей 27 лет. При этом сама Валерия публично об отношениях с рэпером не рассказывала.

Активной публичной жизни девушка, судя по её страницам в соцсетях, не ведёт. Телеграм-канал также обратил внимание на фотографии, которые могут указывать, что в 2025 году Атаджанова вышла замуж, но, видимо, брак оказался недолгим.

Ранее Life.ru рассказывал, как прошла свадьба сестры Гуфа Ольги Долматовой. Рэпер лично проводил невесту к алтарю под песню Уитни Хьюстон I Have Nothing, а затем участвовал в семейной церемонии и поздравлял молодожёнов. Торжество получилось пышным и собрало близких и друзей семьи, а сам Гуф в этот вечер оказался в центре внимания.