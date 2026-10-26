Гуф сломал восьмое ребро, упав во сне с полки поезда на свой чемодан

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сообщил, что сломал восьмое ребро после падения с полки поезда. По словам артиста, он спал, когда свалился прямо на собственный чемодан. Неприятность произошла после концерта в Воронеже, который сопровождался конфликтом со зрителем.

Гуф заявил, что сломал восьмое ребро, упав во сне с полки поезда на свой чемодан. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf

«Только я умудрился упасть в поезде во сне с первой полки на собственный чемодан и сломать восьмое ребро», — написал он в соцсетях.

Позже 47-летний исполнитель опубликовал фотографию возле поезда с подписью «Это я до травмы». Гуф также предположил, что в его организме не хватает кальция.

Накануне артист оказался в центре скандала во время выступления в Воронеже. Один из зрителей громко выражал недовольство ожиданием концерта. Когда Долматов вышел на сцену, он попросил сотрудников охраны вывести мужчину из зала.

Позже рэпер объяснил, что через установленные в зале микрофоны слышал выкрики зрителя у себя в наушниках. По словам Гуфа, звукорежиссёр помог установить, кто именно кричал, и показал ему запись. После инцидента музыкант извинился перед публикой и продолжил выступление.

При этом версии о задержке концерта разошлись. Гуф утверждает, что вышел на сцену вовремя — в 20:00. А выведенный из зала зритель по имени Максим рассказал, что ждал начала шоу с 19:00. Мужчина также отрицает, что выкрикивал грубые оскорбления.

Ранее Life.ru писал о других неприятностях Гуфа, связанных с выступлениями. В конце сентября рэпер признался, что после продолжительного караоке-марафона у него возникли проблемы с голосом. Музыкант исполнял собственные хиты, однако к концу вечера слушать его остались всего два человека. О последствиях артист рассказал на свадьбе своей сестры Ольги.