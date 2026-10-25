Четыре трека и конец: Концерт рэпера madk1d в Алматы обернулся скандалом

Концерт российского рэпера madk1d в Алматы закончился после четырёх треков, а теперь его команда готовит коллективный иск к организаторам. Причиной конфликта стал отказ полностью возвращать деньги зрителям за сорванное выступление. Об этом сообщает SHOT.

Команда рэпера madk1d готовит иск после срыва концерта в Алматы. Видео © TikTok/ / ksqmx, malixxst

Музыкант Марк Серков вышел на сцену клуба Motor Club 24 октября, но продержался там всего около 15 минут. По словам артиста, организаторы не смогли согласовать мероприятие, хотя до его приезда в Казахстан уверяли, что с документами всё в порядке. Билеты на концерт стоили от 21 тысячи тенге.

Проблемы начались ещё до выступления. Как выяснил SHOT, за два дня до концерта организаторы сменили площадку, а начало шоу задержали примерно на полчаса. Поклонники жаловались на длинные очереди, духоту и давку. Некоторые зрители, по их словам, почувствовали себя плохо ещё до появления рэпера на сцене.

После срыва выступления madk1d потребовал вернуть деньги фанатам. В своём Telegram-канале он сообщил, что даже предложил отказаться от гонорара, чтобы помочь решить вопрос с выплатами. Однако договориться с организаторами не удалось.

По словам артиста, организаторы считают концерт состоявшимся, поскольку рэпер всё-таки выступил перед публикой. Как утверждает SHOT, полный возврат предусмотрен лишь за билеты категории Meet & Greet. Владельцам VIP-билетов предлагают компенсировать только разницу между их стоимостью и ценой обычного прохода в танцпол.