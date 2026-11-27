Индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш и представитель Узбекистана Жавохир Синдаров сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в Женеве, белыми фигурами играл узбекский шахматист. Общий счёт противостояния после трёх партий — 1,5:1,5.

Таким образом, ни одному из участников пока не удалось добиться преимущества. Первые две партии также завершились вничью. Четвёртая встреча состоится 28 ноября, на этот раз белыми будет играть Гукеш.

Матч рассчитан на 14 партий с классическим контролем времени. На первые 40 ходов каждому участнику отводится по два часа, затем добавляются ещё 30 минут до конца партии. Начиная с 41-го хода действует добавление 30 секунд за каждый сделанный ход.

Для победы в матче необходимо набрать 7,5 очка. Если один из гроссмейстеров достигнет этой отметки раньше завершения всех партий, встречу остановят досрочно. При равном счёте 7:7 чемпион определится в дополнительном тай-брейке.

Гукеш защищает шахматную корону, которую завоевал в декабре 2024 года. Тогда индиец победил китайца Дин Лижэня со счётом 7,5:6,5. В возрасте 18 лет он стал самым молодым неоспариваемым чемпионом мира в истории шахмат.

Синдаров получил право побороться за титул благодаря победе на турнире претендентов, который проходил на Кипре в апреле 2026 года. Он стал первым представителем Узбекистана, вышедшим в матч за звание абсолютного чемпиона мира по классическим шахматам.