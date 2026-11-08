Гуманитарный конвой из Пермского края подвергся атаке беспилотников на Донецкой кольцевой автодороге. Во время экстренного манёвра пострадала волонтёр с позывным МамЛена, получившая перелом руки. Об этом сообщил благотворительный фонд «Единый центр поддержки».

Колонна перевозила гуманитарный груз, когда на одном из опасных участков маршрута появились БПЛА. По словам представителей фонда, водителям и сопровождающим пришлось за считаные секунды принимать решения, чтобы избежать тяжёлых последствий. В результате людям удалось сохранить автомобили и всю перевозимую помощь.

Позже выяснилось, что травма пострадавшей оказалась серьёзнее, чем сообщалось первоначально. Елена уточнила, что получила два перелома, один из которых — осколочный со смещением.

При этом сама женщина рассказала о случившемся без лишнего драматизма. По её словам, во время опасного эпизода участникам конвоя пришлось покидать машины, а затем возвращаться обратно.

Сейчас участники гуманитарной поездки уже вернулись домой и восстанавливают силы. В фонде сообщили, что команда намерена продолжать доставку помощи.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотника на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке. Тогда ранения получили митрополит Горловский и Славянский Митрофан, протодиакон Роман Степин и двое сотрудников Патриаршей гуманитарной миссии — Сергей Солодков и Екатерина Купцова. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Госпитализация не потребовалась.