Гусева и Овчинников выиграли юниорский Гран-при ISU в Анкаре

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре. Второе место также заняли представители России — Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Гусева и Овчинников набрали по итогам двух прокатов 196,91 балла. После короткой программы они лидировали с результатом 70,48 балла, а в произвольной стали вторыми, получив 126,43 балла. Шешелева и Карнаухов выиграли произвольную программу с 127,53 балла, однако отставание после первого дня не позволило им подняться выше второй позиции. Их итоговый результат составил 190,79 балла, следует из протокола ISU. Бронзу завоевали испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау, набравшие 154,07 балла. Российские пары выступали в нейтральном статусе.

Гусевой 14 лет, Овчинникову — 18. В 2026 году дуэт стал бронзовым призёром первенства России среди юниоров. Этап юниорского Гран-при в столице Турции проходит с 17 по 19 сентября. В сезоне-2026/27 российские фигуристы участвуют в международных турнирах после получения индивидуального нейтрального статуса.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии. Их фамилии появились в списке участников турнира на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут в Хельсинки 20 и 21 ноября.