Гутерриш обеспокоен из-за жертв среди мирных жителей от атак ВСУ на Россию

Рост числа жертв среди мирных жителей в России на фоне участившихся атак со стороны Украины вызвал обеспокоенность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Он также обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак ВСУ по Российской Федерации», — сказал Дюжаррик в ходе трансляции на сайте ООН.

Представитель ООН также сообщил, что Гутерриш осуждает любые нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Ранее генсек ООН уже выражал обеспокоенность продолжающимися ударами по гражданским объектам в России и Украине.