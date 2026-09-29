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Регион
Опубликовано 29 сентября, 21:50

Гутерриш обеспокоен из-за жертв среди мирных жителей от атак ВСУ на Россию

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Рост числа жертв среди мирных жителей в России на фоне участившихся атак со стороны Украины вызвал обеспокоенность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Он также обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак ВСУ по Российской Федерации», — сказал Дюжаррик в ходе трансляции на сайте ООН.

Представитель ООН также сообщил, что Гутерриш осуждает любые нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Ранее генсек ООН уже выражал обеспокоенность продолжающимися ударами по гражданским объектам в России и Украине.

«Разводит руками»: Лавров рассказал, как Гутерриш реагирует на вопросы о Буче
«Разводит руками»: Лавров рассказал, как Гутерриш реагирует на вопросы о Буче

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Антониу Гутерришем в Нью-Йорке во время недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили реформу организации, события в Буче и другие международные вопросы.

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Лия Мурадьян
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