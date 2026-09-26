Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября, 18:30

«Разводит руками»: Лавров рассказал, как Гутерриш реагирует на вопросы о Буче

Лавров: Гутерриш разводит руками в ответ на вопросы о Буче

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Генсек ООН Антониу Гутерриш ссылается на секретность, когда Москва поднимает вопрос о событиях в Буче. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Господин Гутерриш просто разводит руками и говорит: я не знаю ничего, это секретная тема», — сказал Лавров.

Лавров также заявил, что при проверке имён на мемориале в Буче выяснилось: они принадлежат военным преступникам, а не мирным жителям

«Правда глаза колет»: Захарова обратила внимание на деталь встречи Лаврова с главой МИД ФРГ
«Правда глаза колет»: Захарова обратила внимание на деталь встречи Лаврова с главой МИД ФРГ

Москва уже несколько лет добивается от ООН сведений о людях, показанных на кадрах из Бучи весной 2022 года. Ранее Life.ru сообщал, что Лавров призвал иностранных журналистов самостоятельно заняться этим вопросом.

На этой неделе глава МИД передал Гутерришу доклад с российской версией событий и попросил Секретариат ООН изучить представленные материалы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Антониу Гутерриш
  • ООН
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar