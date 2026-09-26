«Разводит руками»: Лавров рассказал, как Гутерриш реагирует на вопросы о Буче

Генсек ООН Антониу Гутерриш ссылается на секретность, когда Москва поднимает вопрос о событиях в Буче. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Господин Гутерриш просто разводит руками и говорит: я не знаю ничего, это секретная тема», — сказал Лавров.

Лавров также заявил, что при проверке имён на мемориале в Буче выяснилось: они принадлежат военным преступникам, а не мирным жителям

Москва уже несколько лет добивается от ООН сведений о людях, показанных на кадрах из Бучи весной 2022 года. Ранее Life.ru сообщал, что Лавров призвал иностранных журналистов самостоятельно заняться этим вопросом.

На этой неделе глава МИД передал Гутерришу доклад с российской версией событий и попросил Секретариат ООН изучить представленные материалы.