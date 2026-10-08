Гутерриш обеспокоен ростом числа жертв среди россиян из-за атак ВСУ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом числа жертв среди мирных жителей в России в результате атак украинских военных. Речь идёт в том числе о последних атаках в Московском регионе, сообщил на брифинге представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Он (Гутерриш. — Прим. Life.ru) также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских ВС на территории Российской Федерации, включая последние атаки в Московском регионе», — сказал Дюжаррик.

Представитель генсека подчеркнул, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право независимо от места их совершения. По его словам, такие атаки необходимо немедленно прекратить.

В ООН также заявили о необходимости соблюдать нормы международного гуманитарного права и защищать мирных жителей и гражданские объекты в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что 7 октября в ДНР в результате атак погибли три мирных жителя, ещё восемь человек получили ранения. Двое погибших находились в селе Спартак под Донецком, ещё один человек погиб в Горловке. Там же пострадали пять местных жителей, а ещё трое получили ранения на автодороге Донецк — Авдеевка. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, повреждения также получили три жилых дома, три объекта гражданской инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили.