Украинские военные использовали мирных жителей Дзержинска в качестве живого щита, а также отбирали у них продукты. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ИС «Вести».

По словам Кимаковского, он лично посещал Дзержинск и знаком с ситуацией в городе. Советник главы республики утверждает, что украинские военнослужащие совершали преступления против оставшихся там гражданских.

«Они людей убивали, они людей выставляли <…> живым щитом <…> перед нашими наступающими подразделениями. Они забирали последние закрутки, последнюю еду у тех гражданских лиц, которые в Дзержинске прятались и ютились по подвалам», — сказал Кимаковский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сравнил ситуацию в Алёшках Херсонской области со средневековой блокадой. По его словам, ВСУ используют большое количество беспилотников, чтобы затруднять движение транспорта и доставку гуманитарной помощи, продуктов и других грузов. Дипломат утверждал, что дроны вынуждают машины останавливаться и могут на несколько дней нарушать снабжение города. Мирошник также заявил, что выезд из Алёшек серьёзно затруднён.