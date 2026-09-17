Гуцан назвал законным изъятие имущества у наследников коррупционеров

Изъятие незаконно нажитого имущества у наследников коррупционеров соответствует закону и принципам справедливости, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

«Даже после смерти коррупционера они [объекты] подлежат изъятию у его наследников и передаче в доход государства», — сказал он.

По словам Гуцана, такая практика отвечает «духу закона и справедливости» и показывает «бессмысленность подобного обогащения». Генпрокурор также сослался на постановления Конституционного суда, которые определяют границы защиты собственности.

«Краткие выводы из них заключаются в том, что гарантии защиты права собственности не распространяются на объекты, приобретенные преступным путем», — пояснил Гуцан.

Ранее Гуцан сообщил, что за 2025 год и первые шесть месяцев 2026-го суды передали государству имущество коррупционеров на сумму свыше трёх триллионов рублей. В список вошли дома, квартиры, автомобили, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними компании.