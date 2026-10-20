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Регион
Опубликовано 20 октября, 12:29

«Гвоздь в крышку гроба»: В СВР назвали новую угрозу политической карьере Зеленского

В СВР заявили об угрозе карьере Зеленского из-за связей с наркокартелями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обученные управлению FPV-дронами участники мексиканских наркокартелей могут представлять угрозу для американских силовиков, которые борются с наркотрафиком на границе США. В Службе внешней разведки России считают, что предполагаемые связи Киева с преступными группировками способны серьёзно ударить по политическим позициям Владимира Зеленского.

«Сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным «гвоздем в крышку гроба» его политической карьеры», указали в пресс-бюро СВР.

По данным российской разведки, американские правоохранители получили сведения о сотрудничестве представителей Киева с мексиканскими преступными группировками. В ведомстве заявили, что не менее 80 участников картелей прошли на Украине подготовку по сборке и применению дронов.

В СВР также утверждают, что деньги за обучение поступали приближённым к Зеленскому чиновникам. Предположительно, для оплаты использовались доходы от незаконной торговли наркотиками на территории США.

Пентагон раскрыл масштаб «войны дронов» с наркокартелями на границе с Мексикой
Пентагон раскрыл масштаб «войны дронов» с наркокартелями на границе с Мексикой

Ранее СВР уже сообщала о предполагаемых связях Украины с латиноамериканскими преступными группировками. В августе ведомство заявило, что одна из западных спецслужб совместно с Киевом готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в незаконных поставках оружия наркокартелям Мексики, Венесуэлы и Колумбии. По версии разведки, для этого планировалось использовать захваченное на Украине вооружение российского производства, а также сфальсифицированные документы и видеозаписи.

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Полина Никифорова
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