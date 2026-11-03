Художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский не исключил, что в будущем театр объединится с МХАТ имени Горького. По его мнению, такое решение помогло бы положить конец многолетней путанице между двумя учреждениями.

«Естественно, мысль о том, что когда-то должна закончиться эта путаница с МХАТ-1 и МХАТ-2, с тем, какой МХАТ первый, а какой — второй, у меня возникала. Со временем, наверное, это произойдёт», — заявил артист журналистам.

При этом Хабенский подчеркнул, что решение о возможном объединении театров находится вне его полномочий. Он может лишь выступить с инициативой и предложить первые шаги к сближению двух коллективов.

«Я могу только предложить совершить первые шаги, для того чтобы театры стали единым целым. Но ситуация примирения не должна быть такой же болезненной, какой была ситуация разрыва. Всё должно происходить цивилизованно», — отметил худрук.