Беспилотник, упавший в ночь на 29 ноября в турецкой провинции Ризе, оказался украинского производства. К такому выводу, как сообщает Haberler, пришли специалисты по итогам технической экспертизы.

Инцидент произошёл в деревне Кепрюбашы на северо-востоке Турции. При падении беспилотника прогремел мощный взрыв, в результате которого в четырёх жилых домах выбило стёкла. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что окна задрожали даже в домах, расположенных в километре от места происшествия.