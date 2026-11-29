Haberler: Упавший на северо-востоке Турции беспилотник оказался украинским
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Беспилотник, упавший в ночь на 29 ноября в турецкой провинции Ризе, оказался украинского производства. К такому выводу, как сообщает Haberler, пришли специалисты по итогам технической экспертизы.
Инцидент произошёл в деревне Кепрюбашы на северо-востоке Турции. При падении беспилотника прогремел мощный взрыв, в результате которого в четырёх жилых домах выбило стёкла. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что окна задрожали даже в домах, расположенных в километре от места происшествия.
Напомним, сегодня сообщалось, что в турецкой провинции Ризе упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения. Взрывная волна повредила четыре жилых дома, а на месте падения аппарата образовалась воронка площадью 70 квадратных метров. Никто из местных жителей не пострадал, территорию оцепили жандармы.