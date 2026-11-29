Врач Алёшкинской ЦРБ ранен при атаке беспилотников ВСУ
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В Херсонской области врач Алёшкинской центральной районной больницы получил осколочные ранения головы в результате атаки беспилотников, которые, согласно поступившему сообщению, принадлежали ВСУ. Коллеги оказали пострадавшему медицинскую помощь.
По данным сообщения, удар произошёл вечером накануне. В приёмном и хирургическом отделениях выбиты окна, часть помещений выгорела. Медики продолжают оказывать помощь пациентам.
Ранее в посёлке Климово девять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на служебный автобус компании «Мираторг». Среди пострадавших — шестеро работников предприятия и трое местных жителей. Всех доставили в больницу с осколочными ранениями и назначили амбулаторное лечение.