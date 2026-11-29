Ранее в посёлке Климово девять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на служебный автобус компании «Мираторг». Среди пострадавших — шестеро работников предприятия и трое местных жителей. Всех доставили в больницу с осколочными ранениями и назначили амбулаторное лечение.