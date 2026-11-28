Четыре мирных жителя погибли и ещё пять человек получили ранения в результате атак украинских беспилотников на территорию Донецкой Народной Республики. Среди жертв — несовершеннолетняя девочка, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Четыре человека погибли, в том числе подросток, ещё пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооружённых формирований Украины]», — уточнили в ведомстве.

Один из украинских беспилотников атаковал жилой дом в Червоногвардейском районе Макеевки. Удар унёс жизни сразу четырёх членов одной семьи. Среди погибших — девочка 2009 года рождения, девушка 2003 года рождения, женщина 1968 года рождения и мужчина 1981 года рождения.

Ранее Life.ru писал о последствиях атак украинских беспилотников на Горловку. В результате одного из ударов ранения получила местная жительница. Кроме того, атаки БПЛА в Никитовском районе города привели к уничтожению частного жилого дома и автомобиля.